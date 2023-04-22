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Ağrı'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Ağrı'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla karadan ve havadan denetim gerçekleştirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla karadan ve havadan denetim gerçekleştirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdür yardımcıları Oğuz Çatalkaya ve Mustafa Tayfun Ay ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla Van, Erzurum ve Doğubayazıt kara yolu gibi trafik yoğunluğunun bulunduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi. Helikopterle yapılan denetimde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçların sürücüleri uygulama noktalarındaki kontrol noktalarına bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Mustafa Koç Ağrı 3. Sayfa Haberler

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