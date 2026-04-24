Ağrı'da hastanede yangın paniği

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe yol açtı. Binanın yoğun dumanla kaplandığı yangın nedeniyle poliklinik hizmetleri durdurularak, vatandaşlar tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin teknik birimlerinin bulunduğu jeneratör odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve takviye ambulanslar sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, havalandırma sistemleri aracılığıyla yoğun duman tüm katlara yayıldı. Dumanın hastane koridorlarına dolması üzerine hastane yönetimi acil durum protokolünü devreye soktu. Güvenlik gerekçesiyle tüm poliklinik hizmetleri durdurularak, muayene sırası bekleyen vatandaşlar binadan uzaklaştırıldı. Yatan hastaların ve acil servisteki vatandaşların dumandan etkilenmemesi için tahliye işlemlerine başlandı. Polis ekipleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemleri alarak, giriş-çıkışları kontrol altına aldı.

Durumu kritik olan bazı hastaların çevre hastanelere sevk edildiği bildirilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı