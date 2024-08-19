Ağrı'da Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Ağrı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N ve "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.S simli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI