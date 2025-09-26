Haberler

Ağrı'da Doktora Yumruklu Saldırı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Harun Bayram, hasta tarafından maruz kaldığı yumruklu saldırı sonrası hastanede tedavi altına alındı. Rektör ve İl Sağlık Müdürü saldırıyı kınayarak sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda çağrıda bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Bayram, görevi başında hasta tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Rektör Gülçin mesajında, sağlık çalışanlarının her şartta özveriyle görev yaptığını vurgulayarak, "Ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, insan hayatını korumak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Buna rağmen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının yaşanması, asla kabul edilemez bir durumdur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi kıymetli hocamızın Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde maruz kaldığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapmasının önemine dikkati çeken Gülçin, "Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda hizmet sunmaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Unutmayalım ki, en büyük hizmet hayata yapılan hizmettir. Bugün zarar verdiğiniz sağlık çalışanına, yarın ihtiyacınız olabilir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Beşer ise saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Beşer mesajında, "Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan meslektaşım Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Harun Bayram'ın görevi sırasında hastanın kendisi tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Saldırı sonrası cerrahi işlem uygulanan doktorumuzun genel durumu iyi. Halkımıza her türlü şartlarda en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yapılan bu türlü saldırıları kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli B.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
