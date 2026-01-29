Haberler

Ağrı'da ASM'de görev yapan doktora muayene odasında yumruklu saldırı

Ağrı'da ASM'de görev yapan doktora muayene odasında yumruklu saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğubayazıt ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli Dr. S.A., hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, Dr. S.A.'ya yumruk atarak yaraladı ve olay sonrası kaçtı. Sağlık çalışanlarına yönelik bu tür saldırılar kınandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hekim, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. S.A., 27 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında hasta yakını M.A.'nın saldırısına maruz kaldı. İddiaya göre M.A., başka bir hekime kayıtlı olan çocuğu için Dr. S.A.'dan öncelik talebinde bulundu. Muayene odasında başka bir hastayla ilgilenen Dr. S.A.'nın talebe olumlu yaklaştığı ancak mevcut hastadan sonra yardımcı olacağını ve muayene odasından çıkılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Bu durum üzerine hasta yakınının sinirlenerek hakaret ve küfür ettiği, ardından Dr. S.A.'nın üzerine yürüyerek sol gözüne yumruk attığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olay sırasında odada bulunan aile sağlığı çalışanının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine emniyet ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Fiziksel saldırı sonucu sol gözünde morluk oluşan Dr. S.A.'nın, emniyette ifadesinin alınmasının ardından şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Polis ekiplerince yakalanan M.A. gözaltına alındı.

İlk tıbbi müdahalesi aynı merkezde görevli hekimler tarafından yapılan Dr. S.A.'nın, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi. Olayla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizde Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. S.A.'nın görevi sırasında hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğradığını üzülerek öğrendik. Saldırı sonrası ilk tıbbi müdahalesi yapılan doktorumuzun genel durumu iyi. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi