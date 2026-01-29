Ağrı'da ASM'de görev yapan doktora muayene odasında yumruklu saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hekim, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. S.A., 27 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında hasta yakını M.A.'nın saldırısına maruz kaldı. İddiaya göre M.A., başka bir hekime kayıtlı olan çocuğu için Dr. S.A.'dan öncelik talebinde bulundu. Muayene odasında başka bir hastayla ilgilenen Dr. S.A.'nın talebe olumlu yaklaştığı ancak mevcut hastadan sonra yardımcı olacağını ve muayene odasından çıkılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Bu durum üzerine hasta yakınının sinirlenerek hakaret ve küfür ettiği, ardından Dr. S.A.'nın üzerine yürüyerek sol gözüne yumruk attığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olay sırasında odada bulunan aile sağlığı çalışanının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine emniyet ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Fiziksel saldırı sonucu sol gözünde morluk oluşan Dr. S.A.'nın, emniyette ifadesinin alınmasının ardından şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Polis ekiplerince yakalanan M.A. gözaltına alındı.

İlk tıbbi müdahalesi aynı merkezde görevli hekimler tarafından yapılan Dr. S.A.'nın, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi. Olayla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizde Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. S.A.'nın görevi sırasında hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğradığını üzülerek öğrendik. Saldırı sonrası ilk tıbbi müdahalesi yapılan doktorumuzun genel durumu iyi. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı. - AĞRI