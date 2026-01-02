Haberler

Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yasaklı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı ve toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok