Ağrı'da Çocuk İstismarı Suçlusu Yakalandı
Ağrı'da 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.D. yakalandı ve tutuklandı.

Ağrı'da "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucu "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. adliyeye sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AĞRI

