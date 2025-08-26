Ağrı'da Çocuk İstismarı Suçlusu Yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucu "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. adliyeye sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa