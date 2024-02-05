Ağrı'da Cinsel İstismar ve Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda cinsel istismar ve hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde "On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 11 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z ve 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi - AĞRI