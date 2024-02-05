Ağrı'da Cinsel İstismar ve Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine gönderildi.
Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda cinsel istismar ve hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde "On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 11 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z ve 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi - AĞRI