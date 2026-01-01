Haberler

Ağrı'da çatıdan düşen buz sarkıtı yoldan geçen bir kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Baran Avşar, 5 katlı bir binadan kopan buz sarkıtının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. İlk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi edilen Avşar, köprücük kemiğinde kırık ile taburcu oldu.

Tedavisi tamamlanan Baran Avşar, daha sonra taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar bina çatılarına dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. - AĞRI

