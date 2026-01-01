Ağrı'da çatıdan düşen buz sarkıtı yoldan geçen bir kişiyi yaraladı

Ağrı'da bir kişi, 5 katlı binanın çatısından kopan buz sarkıtının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Baran Avşar (51), 5 katlı bir binanın çatısında oluşan buz sarkıtlarının koparak üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ve çevredeki esnaf, Avşar'ı yakındaki bir iş yerine alarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Avşar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde adamın köprücük kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Tedavisi tamamlanan Baran Avşar, daha sonra taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar bina çatılarına dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. - AĞRI