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Ağrı'da Bayram Tatili Nedeniyle Trafik ve Asayiş Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

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Ağrı'da, bayram tatili nedeniyle trafik ve asayiş tedbirleri jandarma tarafından üst seviyeye çıkarıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların ara tatil dönemine girmesi ve dokuz günlük bayram tatili nedeniyle trafik ve asayiş tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Alınan tedbirler kapsamında yollarda gerekli kontroller yapılarak, araçlar ve yayalar kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde Trafik Jandarması Timlerince durdurulan sürücü, yolcu ve yayaların bayramları kutlanarak şeker ve kolonya ikram edildikten sonra trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar sık sık kontrol noktalarında durdurularak emniyet kemeri takılıp takılmadığı kontrol edildi, takmayanların takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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