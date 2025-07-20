Ağrı'da Balık Tutmaya Giden Vatandaş Kayboldu, Ölü Bulundu

Ağrı'da Balık Tutmaya Giden Vatandaş Kayboldu, Ölü Bulundu
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde balık tutmaya giden 34 yaşındaki M.S.Ç., kaybolduktan bir gün sonra ölü olarak bulundu. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde balık tutmaya giden bir vatandaş, kaybolduktan bir gün sonra ölü olarak bulundu.

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde balık tutmak için göl bölgesine giden M.S.Ç.'den (34) uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve sağlık ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda toplam 8 araç ve 40 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucu M.S.Ç.'nin cansız bedenine 20 Temmuz sabahı ulaşıldı. Gölden çıkarılan cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S.Ç.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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