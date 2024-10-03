Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesini yasa boğarken,

şehit evine Türk bayrakları asılırken.

Ağrı Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e; Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Kaza

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI: TEFE- TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title