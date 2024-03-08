Ağrı'da Aranan 3 Firari Yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca Hamur, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.Ç, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.B ve basit yaralama suçundan 1 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.N isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI