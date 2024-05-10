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Ağrı'da 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir araçta yapılan aramada kaçak sigaraları buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Jandarma Ağrı Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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