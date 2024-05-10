Ağrı'da 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI