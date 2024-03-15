Ağrı'da 40 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince 40 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş vaziyette 40 kilo 250 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AĞRI