Ağrı'da 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan aramada 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt'ta gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada 20 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI