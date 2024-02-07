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Ağrı'da 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks İlacı Ele Geçirildi

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Ağrı'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ilacı ele geçirdi. Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelince, Doğubayazıt ilçesi gümrük sahası içerisindeki bir araçta yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan bin 100 adet botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ilacı ele geçirdi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelince, Doğubayazıt ilçesi gümrük sahası içerisindeki bir araçta yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan bin 100 adet botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Jandarma Ağrı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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