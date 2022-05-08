Ağıla giren kurt sürüsü 200 küçükbaş hayvanı telef etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağıla giren kurt sürüsü 200 küçükbaş hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ağıla giren kurt sürüsü 200 küçükbaş hayvanı telef etti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı telef etti.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı telef etti.

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Alican Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Öner Şahin'e ait ağıllara gecenin ilerleyen saatlerinde kurt sürüsü girdi. Ağıllarda bulunan küçükbaş hayvanlara saldıran kurt sürüsü, 200'e yakın hayvanı telef etti. Gelen sesler üzere ağılı kontrole giden Şahin korkunç manzara ile karşılaştı. 200'e yakın hayvanının telef olduğunu belirleyen Öner Şahin, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün de bölgeye giderek bilgi aldığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title