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Ağaçtan Düşen Adamın İhbarı Sonrası Ambulans Helikopter Gönderildi

Ağaçtan Düşen Adamın İhbarı Sonrası Ambulans Helikopter Gönderildi
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Siirt'in Tillo ilçesinde meyve toplarken ağaçtan düşüp ağır yaralanan 60 yaşındaki Cesim Efe, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Efe'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde meyve toplarken ağaçtan düşüp ağır yaralanan Cesim Efe, Diyarbakır'dan gelen ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Tillo ilçesinin Kargacık mezrası kırsalında meydana gelen olayda 60 yaşındaki Cesim Efe, meyve topladığı sırada ağaçtan düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle Efe için Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır'dan ambulans helikopter yönlendirildi. Efe, araziden helikopterle alınarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Efe'nin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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