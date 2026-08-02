Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi Sahilyolu Sokak üzerinde bulunan alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle ağaçlık alanın yandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 dekarlık alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı