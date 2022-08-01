Sivas yerel haberleri | Şarkışla'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu Sivas haberleri... Şarkışla'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Şarkışla'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Şarkışla ilçesi Topaç köyü yolu üzerinde bulanan ağaçlık alanda çıktı. Yangını görenler durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritten dolayı çıktığı düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak Şarkışla İtfaiye Sivas 3. Sayfa Yerel Haberler

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