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Ağaçlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Edirne'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Edirne'nin Umurbey Mahallesi Sarayiçi kavşak yakınlarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede etrafa yayılan alevlerin evlere sıçramaması için mahalle halkı ve polis ekipleri kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu evlere sıçramadan söndürüldü.

Ağaçlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

EDİRNE - Edirne'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi Sarayiçi kavşak yakınlarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede etrafa yayılan alevlerin evlere sıçramaması için mahalle halkı ve polis ekipleri kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Umurbey Edirne 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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