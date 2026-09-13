Ağaca çarpan minibüsün motoru yola fırladı: 2 yaralı
Malatya’da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motoru yola savruldu.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Özsan Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca istikametinden gelen 44 FV 642 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada aracın motoru yola fırlarken sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.