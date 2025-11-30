Ağaç Kesimi Sırasında Devrilen Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi yapan Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Bayrak (45), çalıştığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Bayrak için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON