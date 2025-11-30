Haberler

Ağaç Kesimi Sırasında Devrilen Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Ağaç Kesimi Sırasında Devrilen Ağaç Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, ağaç kesimi sırasında devrilen bir ağacın altında kalan 45 yaşındaki Coşkun Bayrak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi yapan Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Bayrak (45), çalıştığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Bayrak için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz

Zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.