Çocuklarının kavgasına dahil olan iki kardeş ağabeyini başından vurduktan sonra intihar etti - Haberler

Çocuklarının kavgasına dahil olan iki kardeş ağabeyini başından vurduktan sonra intihar etti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Öte yandan yaşanan tartışmanın, iki tarafın çocuklarının kavga etmesi ve kardeşlerin bu kavgaya dahil olma sebebi ile ortaya çıktığı bilgisi edinildi.
CEYHAN, ADANA (DHA) - Çocuklarının kavgasını ayırmak için araya girdikleri iddia edilen Latif Aslan ve kardeşi Mahmut Aslan, tartışmaya başladı. Kardeşlerden Mahmut Aslan, belinden çıkardığı tabanca ile ağabeyi Latif Aslan'ı başından vurduktan sonra kaçtı.
SALDIRGAN KARDEŞ İNTİHAR ETTİ
Mahmut Aslan, olay yerinden çok uzaklaşmadan tabancayı bu kez kendi başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Latif Aslan'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan Mahmut Aslan ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Mahmut Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KARDEŞLER GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen kardeşlerin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildiği bildirildi.