Ağabeyi kardeşini bıçakladı, anneleri gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da 20 yıl önce bir kadının boğazını keserek ölümüne sebep olan zanlı cezaevinden çıkınca, bu kez de tartıştığı kardeşini karnından bıçakladı. İki oğlunun yaşadığı drama tanıklık eden anne ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şenay Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.D. ve R.D. kardeşler evin terasına alkol içmek için çıktılar. Burada bilinmeyen bir sebeple abi kardeş tartışmaya başladı. Sözlü tartışma büyüyünce ağabey M.D. eline aldığı bıçakla kardeşi R.D'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri geldi. Durumu ağır olan kardeş R.D yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ağabey M.D'yi gözaltına aldı.

Bir oğlu hastaneye diğer oğlu ise karakola giden anne ise gözyaşlarına boğuldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa