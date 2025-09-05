Afyonkarahisar Valisi: Asayiş Olaylarının Aydınlatılma Oranı Yüzde 90'ların Üzerinde

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu ifade etti.

Vali Yiğitbaşı kente son bir ayda meydana gelen asayiş olayları ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, "Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde ilimizde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'si, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i ve malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 87'si aydınlatılmıştır. Ayrıca hırsızlık gibi malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda ise 2024 yılına göre yüzde 12 oranında birazalış meydana gelmiş, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 175 şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR