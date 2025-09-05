Haberler

Afyonkarahisar Valisi: Asayiş Olaylarının Aydınlatılma Oranı Yüzde 90'ların Üzerinde

Afyonkarahisar Valisi: Asayiş Olaylarının Aydınlatılma Oranı Yüzde 90'ların Üzerinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki asayiş olaylarının aydınlatılma oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu açıkladı. Son bir ayda kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i aydınlatılırken, hırsızlık gibi malvarlığına karşı suçlarda 2024 yılına göre yüzde 12'lik bir artış yaşandığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu ifade etti.

Vali Yiğitbaşı kente son bir ayda meydana gelen asayiş olayları ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, "Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde ilimizde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'si, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i ve malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 87'si aydınlatılmıştır. Ayrıca hırsızlık gibi malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda ise 2024 yılına göre yüzde 12 oranında birazalış meydana gelmiş, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 175 şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.