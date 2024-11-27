Afyonkarahisar Valiliği Kar Manzarasıyla Şehre Davet Ediyor
Afyonkarahisar Valiliği, karlarla kaplı kentin görüntülerini sosyal medyada paylaşarak herkesi tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye davet etti.
Afyonkarahisar valiliği karlar altındaki kentin görüntüsünün sosyal medyadan paylaşarak kullanıcıları kente davet etti.
Yapılan açıklamada; "Şehrimizin karlar altındaki görüntüsü bembeyaz bir örtünün altında keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve güzellikleri hatırlatıyor. Afyonkarahisar'ın saklı güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir zaman!" denildi. - AFYONKARAHİSAR