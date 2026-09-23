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Afyonkarahisar Sinanpaşa'da 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, saniyelerle kurtuldu

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçe merkezinde aniden yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuğun kazayı saniyelerle hafif atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da aniden yola fırlayan ve otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuğun kazayı sadece saniyeler ile hayatta kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek için aniden koşmaya başlayan Y.A. (13) isimli çocuğa bu sırada yoldan geçen Ö.B., idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralanan çocuğun yardımına önce çevredekiler koşup ardından olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayı şans eseri küçük çocuğun saniyeler ile hafif atlattığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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