Haberler

Afyonkarahisar Sandıklı'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G., yönetimindeki 45 ALA 381 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan M.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Şimşek'e istifa çağrısı: Siyasal iktidar fon yolsuzluğunu biliyordu

Mehmet Şimşek'e 'Görevini bırakacaksın' dedi! Gizli yazı iddiası
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok

Fon vurgunu sonrası Babacan’dan eski mesai arkadaşı için olay sözler
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Tüyleri diken diken eden görüntü!

'Vanlı Kara Haydar'a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

Vay Haydar vay! Otoparkından çıkan paranın miktarı inanılmaz
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Gaziantep’te mide bulandıran manzara! 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu

Gastronomi şehrinde mide bulandıran manzara! Tam 2 kamyon