Afyonkarahisar Sandıklı'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G., yönetimindeki 45 ALA 381 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan M.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı