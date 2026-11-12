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Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri devrilip alev aldı! Sürücü son anda atlayarak kurtuldu

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Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri devrilip alev aldı! Sürücü son anda atlayarak kurtuldu Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da akaryakıt tankeri devrilip alev aldı! Sürücü son anda atlayarak kurtuldu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 30 ton akaryakıt taşıyan tanker, ilçe girişindeki Ballık Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Bir anda alev alan araçtan sürücü son anda atlayarak yaralı kurtuldu. Kilometrelerce uzaktan görülen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Şoförün yaralı olarak kurtulduğu olayda yaklaşık 30 ton akaryakıt alev alev yandı.

KAVŞAKTA REFÜJE DEVRİLDİ

Olay, Sandıklı ilçe girişi Ballık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 ton akaryakıt taşıyan tanker kontrolden çıkarak refüje devrildi. Bir anda yanmaya başlayan araçtan sürücü son anda atlayarak yaralı halde kurtuldu.

ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Büyüyen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yangına müdahalesi sürerken yaralı sürücü ise bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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