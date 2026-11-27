Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi amacıyla bisiklet ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İscehisar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen bisiklet ve yürüyüş etkinliğinde üniversite öğrencileri ile ilçe sakinleri bir araya geldi. Üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlamayı da amaçlayan etkinliğe İscehisar MYO Müdürü Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Korkmaz, düzenli fiziksel aktivitenin sağlığın korunması, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Hareketli yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Öğrencileri ilçe halkıyla buluşturan ve toplum sağlığını destekleyen sosyal sorumluluk ve spor etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı