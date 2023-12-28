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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 kişi hapis cezasıyla yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada

tedbir kararına aykırı davranmak suçundan 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Ö., müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan M.M.D. ve tedbir kararına aykırı davranmak suçundan 3 gün hapis cezasıyla aranan F.T., isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Emirdağ Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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