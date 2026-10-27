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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 615 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 615 öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve İscehisar'da siber suçların önlenmesi ve dijital farkındalık için eğitim düzenledi. Okullardaki öğrenci, veli ve öğretmenlere verilen seminerlerde 48 öğretmen, 67 veli ve 615 öğrenciye ulaşıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçların önlenmesi ve dijital farkındalığın artırılması amacıyla merkez ve İscehisar ilçelerinde eğitim faaliyetleri düzenledi.

Jandarma tarafından bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile veli ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bilgilendirme seminerleri verildi. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetlerde toplam 48 öğretmen, 67 veli ve 615 öğrenciye ulaşıldı. Uzman jandarma personeli tarafından katılımcılara; 'Siber Farkındalık ve Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Önleme Yolları,

Parola Güvenliği, Dijital Dünyada Karşılaşılan Riskler ve Tehlikeler' başlıklarında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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