Afyonkarahisar İhsaniye'de öldürülen 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Afyonkarahisar İhsaniye'de öldürülen 8 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden 6'sı gece, 2'si sabah saatlerinde morg önünde bekleyen ailelere verildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırgan Arif Sefa Ö. tarafından öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazelerin teslim işlemleri gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü öğrenildi.