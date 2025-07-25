Afyonkarahisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Afyonkarahisar Valiliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı ve yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, " Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana gelen ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne ulaşan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangının enerjisi düşürülürken spot yanımları önlemek, etrafı çevrelenen yangın alanını soğutmak için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürdürülmektedir. Rüzgarın artış ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda cansiperane bir şekilde büyük fedakarlıkla görev alan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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