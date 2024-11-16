Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da biri kamyonet üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Beyyazı beldesi yakınlarında sabah karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

A.K.G, idaresindeki 26 KF 100 plakalı otomobil, Beyyazı beldesi yakınlarında önce A.G.Ç'nin kullandığı 03 AGH 794 plakalı kamyonete ardından M.A.A. yönetimindeki 03 AEB 039 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden A.K.G. ve A.G.Ç. ile araçlardaki T.A, (50) D.Ç, (26) N.Ç. (6) ve O.K.Ç. (3) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR