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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki, M.Y.'nin idaresindeki 34 HL 1887 plakalı SUV araca arkasından gelen beyaz renkli başka bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile M.Y'nin idaresindeki araç orta refüje çarparak karşı şeride geçti ve 2 araca daha çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.Y. hafif yaralanırken Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan iki yaralı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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