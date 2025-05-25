Afyonkarahisar'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü tarım arazisine devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı ve jandarma incelemesi başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen yolcu minibüsünde 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. (64) idaresindeki 06 ENT 403 plakalı minibüs, ilçenin Balmahmut köyü mevkinde kontrolden çıkarak araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B.'yi (39) ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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