Afyonkarahisar'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen yolcu minibüsünde 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. (64) idaresindeki 06 ENT 403 plakalı minibüs, ilçenin Balmahmut köyü mevkinde kontrolden çıkarak araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B.'yi (39) ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR