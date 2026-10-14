Haberler

Afyonkarahisar'da yol verme kavgasında sürücü aynaya vurdu, tehdit ettiği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da trafikte yol verme kavgasında bir sürücü, diğer aracın aynasına ve kaportasına vurdu; sürücünün tehditler savurduğu iddia edildi. Yaşananlar araç içi kamerasına yansırken, diğer sürücü emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar'da trafikte yol verme kavgasında bir sürücünün diğer aracın aynasına ve kaportasına vurup sürücüyü tehdit ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kadına Caddesi'nde başladı. Yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında yaşanan tartışma, yaklaşık 1 kilometre boyunca devam etti. Birinci Küçük Sanayi Sitesi önünde duran 03 AAC 303 plakalı aracın sürücüsü, aracından inerek arkasından gelen E.G.'nin otomobilin aynasına ve kaportasına vurdu. Sürücünün diğer araçtaki şahsa tehditler savurduğu iddia edildi.

O sırada olay yerinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, araca vuran şahsa müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananların araç içi kamerasına anbean yansıdığı olayın ardından, diğer araç sürücüsünün emniyete giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

Yenilgiyle birlikte bir kötü haber daha
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi