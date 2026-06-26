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Duvarların aniden çöktüğü anlar korku filmlerini aratmadı

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Afyonkarahisar'da eski bir otelin kontrollü yıkımı sırasında bitişikteki iş hanının duvarları çöktü. Tonlarca moloz dükkanların içine dolarken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da eski bir otelin yıkımı esnasında hemen yanı başındaki iş hanındaki bazı dükkanların duvarlarının çöktüğü anlar korku filmlerini aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde eski Çakmak Otel binalarının kontrollü yıkım çalışmaları esnasında beklenmedik bir kaza meydana geldi. İş makinelerinin müdahalesi sırasında, otelin hemen bitişiğinde bulunan iş hanının duvarları baskıya dayanamadı.

Büyük bir gürültüyle çöken duvarlarla birlikte tonlarca ağırlıktaki beton ve tuğla yığınları, iş hanındaki bazı dükkanların içine doldu. Olay esnasında çevredeki bir vatandaş tarafından tesadüfen çekilen görüntüler ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde molozların büyük bir gürültü ile aniden çökmezse ve ortalığın toz duman olması korku filmlerinden sahneleri akıllara getirdi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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