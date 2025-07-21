Afyonkarahisar'da Yangın: 3 Kamyon Saman Zarar Gördü

Afyonkarahisar'da çıkan yangında yaklaşık 3 kamyon saman yanarak zarar gördü.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortapınar köyünde bulunan Ö.T.'ye ait besihanede içerisinde büyükbaş hayvanların ve samanların bulunduğu kısımda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Besihaneden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Köy sakinlerinin de yardımlarıyla itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde söndürdü. Büyükbaş hayvanların bulunduğu besihanede şans eseri hayvanlar zarar görmezken, yaklaşık 3 kamyon saman ise zarar gördü. - AFYONKARAHİSAR