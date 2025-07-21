Afyonkarahisar'da Yangın: 3 Kamyon Saman Zarar Gördü

Afyonkarahisar'da Yangın: 3 Kamyon Saman Zarar Gördü
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Şuhut ilçesinde bir besihanede çıkan yangında, 3 kamyon saman yanarken, büyükbaş hayvanlar şans eseri zarar görmedi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangını söndürdü.

Afyonkarahisar'da çıkan yangında yaklaşık 3 kamyon saman yanarak zarar gördü.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortapınar köyünde bulunan Ö.T.'ye ait besihanede içerisinde büyükbaş hayvanların ve samanların bulunduğu kısımda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Besihaneden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Köy sakinlerinin de yardımlarıyla itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde söndürdü. Büyükbaş hayvanların bulunduğu besihanede şans eseri hayvanlar zarar görmezken, yaklaşık 3 kamyon saman ise zarar gördü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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