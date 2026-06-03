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Yan baktın meselesinden çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan kavgada 18 yaşındaki T.K., 38 yaşındaki T.Y.'yi bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da 'yan baktın' meselesinden çıkan kavgada 18 yaşındaki bir genç tartıştığı 38 yaşındaki şahsı bıçakladı.

Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. (18) isimli genç yolda karşılaştığı ve 'yan baktın' meselesi yüzünden T.Y. (38) isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanında bulunan bıçakla T.Y.'yi bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ev sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri T.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırılırken, T.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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