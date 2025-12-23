Haberler

Uyuşturu ve ruhsatsız tabancalarla yakalanan şahıs tutuklandı

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 26 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalarla yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kent merkezinde gerçekleştirildi. Operasyonda baskın yapılan adreste yapılan aramada 26 adet uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan Ö.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
