Uyuşturu ve ruhsatsız tabancalarla yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalarla yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kent merkezinde gerçekleştirildi. Operasyonda baskın yapılan adreste yapılan aramada 26 adet uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan Ö.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR