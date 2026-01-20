Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 6 bin kullanımlık uyuşturucu madde, silah ve bıçaklarla yakalanan 6 kişi tutuklandı. Baskında sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Ekipler takibe aldıkları Ü.Y., Y.İ., H.K., E.P.A., A.B ve K.K. isimli şahısların adreslerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 5990 kullanımlık sentetik kannabinoid, 3 gram satışa hazır metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, bıçaklar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
