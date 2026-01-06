Haberler

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir adreste 495 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve D.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir adrese yapılan baskın da 495 adet uyuşturucu hap geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından kent merkezinde torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan bir adreste 495 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından D.Y., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
