Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 bine yakın uyuşturucu hap ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 6 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezine bağlı 2 köy ve Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma tarafından 3 farklı adrese yapılan baskında yapılan aramalarda 5 bin 945 adet sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 TL para ele geçirildi. Operasyonda

E.K.,Ö.U., M.C. ve S.N.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı