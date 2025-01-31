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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 şüpheli gözaltına aldı. Şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar il merkezine getirerek satacakları bilgisi üzerine harekete geçildi. Sinanpaşa ilçesi, Tınaztepe beldesinde durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde uyuşturucu hap ve bonzai emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, M.Y., İ.V. ve G.K. isimli şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar il merkezine getirerek satacakları bilgisine ulaşıldı.

Bu doğrultuda, şüphelilerin bulunduğu 78 XXX X99 plakalı araç, Sinanpaşa ilçesi, Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Uyuşturucu Madde Arama Köpeği eşliğinde yapılan aramada, araçta ve şüphelilerin üzerinde 34 adet sentetik ecza hap ve 39.9 gram bonzai emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, yetkililer Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
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