Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 207 adet sentetik uyuşturucu hap ve 84 kullanımlık uyuşturucu emzirilmiş peçete ele geçirildi. Üç şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında uyuşturucu haplar ile 84 kullanımlık uyuşturucu emzirilmiş peçete ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 kullanımlık uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu emdirilmiş tütün ele geçirildi. Olayın ardından G.A., S.A. ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

