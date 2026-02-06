Haberler

Otomobilde zulalanmış 238 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Bolvadin ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 238 gram uyuşturucu madde buldu. Araçtaki E.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 238 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesinde polis ekipleri kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada aracın ön koltuğunun altına zulalanmış 238 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki E.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde eğitimli narkotik köpeğinin verdiği tepki üzerine uyuşturucunun bulunması yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
